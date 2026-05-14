Ηράκλειο: Την Κυριακή 17 Μαΐου οι εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της Μάχης της Κρήτης

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 για τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2026

1. Γενικός σημαιοστολισμός από 8ης πρωινής ώρας μέχρι τη δύση του

ηλίου της 17ης Μαΐου 2026.

2. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 17ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης της εορτής.

II. ΕΙΔΙΚΑ

ΩΡΑ 7:00

Οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης και των προαστίων θα σημάνουν χαρμόσυνα.

ΩΡΑ 10:30

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

Στην επίσημη Δοξολογία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος. Για τη Μάχη της Κρήτης θα μιλήσει η κ. Χονδροζουμάκη Μαρία, εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

ΩΡΑ 11:15

Τελετή στο μνημείο της Μάχης της Κρήτης.

(Στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, περιοχή Ανάληψης Ηρακλείου).

Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

1) Επιμνημόσυνη δέηση.

2) Κατάθεση Στεφάνων

3) Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

4) Ανάκρουση Εθνικών Ύμνων των τεσσάρων κρατών:

⦁ Ελλάδας

⦁ Μεγάλης Βρετανίας

⦁ Αυστραλίας

⦁ Νέας Ζηλανδίας

5)Λήξη τελετής – Αποχώρηση επισήμων.

