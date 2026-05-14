Ηράκλειο: Οργή και πάλι στις Μαλάδες μετά την αυτοψία για την δομή μεταναστών

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις Μαλάδες η σημερινή αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, έναν από τους χώρους που εξετάζονται για τη δημιουργία Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Ηράκλειο.

Η παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή έγινε γρήγορα αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο χωροθέτησης δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικράτησε μεγάλη ένταση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου.

Παρών στην αυτοψία ήταν και ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ Σταύρος Γαβαλάς, ο οποίος συνόδευσε το κλιμάκιο κατά την επίσκεψη στον χώρο.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο κ. Γαβαλάς επιβεβαίωσε την επίσκεψη, σημειώνοντας ότι το υπουργικό κλιμάκιο εξετάζει και άλλες πιθανές τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση ούτε υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, στην τοπική κοινωνία επικρατεί έντονη αναστάτωση. Κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση προχωρά σε διερευνητικές κινήσεις αγνοώντας το ξεκάθαρο μήνυμα που έχει ήδη σταλεί τόσο από τους τοπικούς φορείς όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο έχει ταχθεί ομόφωνα απέναντι στη δημιουργία δομής στην περιοχή.

Οι κάτοικοι Μαλάδων - Φοινικιάς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργίας της δομης στην περιοχή τους, πραγματοποιούν σήμερα στις 18.30 συνάντηση, ώστε να συντονίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Ο μεγάλος φόβος των κατοίκων είναι ότι ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε μια τετελεσμένη κατάσταση, μέσα από πιθανές συμφωνίες με ιδιώτες ή μέσα από διαδικασίες που θα «τρέξουν» χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη κινητοποίηση πολιτιστικών συλλόγων, επαγγελματιών και κατοίκων, που συντονίζουν τις κινήσεις τους επαναφέροντας το πάγιο αίτημά τους να μην προχωρήσει καμία δομή μεταναστών στις Μαλάδες και τη Φοινικιά.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η περιοχή ήδη δοκιμάζεται καθημερινά από σοβαρά προβλήματα υποδομών και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, τονίζοντας ότι ακόμη και βασικές ανάγκες παραμένουν άλυτες. Όπως υποστηρίζουν, το κυκλοφοριακό έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο, ενώ παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, τα οποία – όπως λένε – δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Διαβάστε επίσης:

"Βράζει" η Κρήτη για το μπλόκο στα βιολογικά προγράμματα - Στον "αέρα" επενδύσεις και ενισχύσεις

Αλέξης Κοκολάκης: Για τη δομή στις Μαλάδες και τα διαχρονικά προβλήματα της περιοχής