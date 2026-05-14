Αρναούτογλου για Λιανό: «Είναι σε σοκ – Βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον Σταύρο Φλώρο»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γιώργο Λιανό όπως αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

«Αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα, είναι πολύ, πολύ δύσκολο από προχθές. Και λόγω του Γιώργου, που ξέρετε, ο Γιώργος είναι και συνεργάτης, κι αυτός ήταν χάλια. Όλων το μυαλό μας είναι το παιδί να μπορέσει να είναι καλά και τώρα να πάει στην Αμερική και να μπορέσει να καλυτερεύσει το άλλο του πόδι. Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ, σε σοκ είναι, είναι εκεί συνέχεια, δίπλα απ’ το παιδί. Σε σοκ είναι. Σε σοκ. Όλο αυτό το πράγμα είναι φοβερό» τόνισε.

