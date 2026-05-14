Στα Ανώγεια το 40ήμερο μνημόσυνο της Στέλλας Κεφαλογιάννη - Δραμουντάνη

Στα Ανώγεια την Κυριακή 17 Μαΐου στις 08.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο της Στέλλας Κεφαλογιάννη-Δραμουντάνη.

Η Στέλλα Κεφαλογιάννη-Δραμουντάνη υπήρξε κόρη του αρχηγού της Αντίστασης Γιάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη που εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής αφήνοντας πίσω έξι ορφανά μικρά παιδιά, σύζυγος του Κώστα Κεφαλογιάννη ενός εκ των κορυφαίων αγωνιστών της Αντίστασης, μητέρα του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη και γιαγιά του βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Ξεχώρισε για τη δύναμη της ψυχής της, την καλοσύνη και την αγάπη που πρόσφερε απλόχερα σε όλους.

Με ηρεμία και σοφία, πάντα στήριζε και καθοδηγούσε όσους την είχαν ανάγκη.

