ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 15:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Στα Ανώγεια το 40ήμερο μνημόσυνο της Στέλλας Κεφαλογιάννη - Δραμουντάνη
στέλλα κεφαλογιάννη δραμουντάνη
clock 14:31 | 14/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα Ανώγεια την Κυριακή 17 Μαΐου στις 08.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο της Στέλλας Κεφαλογιάννη-Δραμουντάνη.

Η Στέλλα Κεφαλογιάννη-Δραμουντάνη υπήρξε κόρη του αρχηγού της Αντίστασης Γιάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη που εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής αφήνοντας πίσω έξι ορφανά μικρά παιδιά, σύζυγος του Κώστα Κεφαλογιάννη ενός εκ των κορυφαίων αγωνιστών της Αντίστασης, μητέρα του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη και γιαγιά του βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Ξεχώρισε για τη δύναμη της ψυχής της, την καλοσύνη και την αγάπη που πρόσφερε απλόχερα σε όλους.

Με ηρεμία και σοφία, πάντα στήριζε και καθοδηγούσε όσους την είχαν ανάγκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: '"Οχι" Καλοκαιρινού στις Μαλάδες - Καμία απόφαση λέει ο Πλεύρης

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 145 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανωγεια Μνημόσυνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis