Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, συναγερμός σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν

BREAKING: Iran has started launching a heavy wave of ballistic missile and drone attacks against U.S. and allied military sites across the Gulf in retaliation for today's U.S. strikes on Iranian territory.







Jordan: Iran reportedly fired 12 ballistic missiles toward Muwaffaq Salti… pic.twitter.com/6gqA2KNaDk — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 12, 2026

🚨 URGENT WARNING Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Declares:



To all neighboring countries: "The time for restraint is OVER!" ❤️‍🔥😱



Iran will now target the infrastructure belonging to the American-Zionist enemy, the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar, and… pic.twitter.com/7n3aboSDkR — Iranian Force (@MrImranPk) July 12, 2026





Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

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