ΚΥΡ.12 Ιου 2026 07:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, συναγερμός σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν

Ιραν
clock 08:37 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν



Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη: 73 άτομα εντοπίστηκαν σε Γαύδο και νότια του Ηρακλείου

Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά: Αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και «πέταξε» στον αέρα μοτοσικλετιστή

Κτηματαγορά: Ψηλά στη λίστα των πιο ακριβών περιοχών της χώρας τα Χανιά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιράν Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μπαχρειν Κατάρ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis