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ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα σεισμοί: Πάνω από 4.300 οι νεκροί - 17.000 οι άστεγοι

Βενεζουέλα
clock 22:26 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα επάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο αριθμός των Βενεζουελανών, ανδρών και γυναικών, που έχασαν τη ζωή τους άμεσα από τους τρομερούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, ανέρχεται σε 4.333», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, 16.740.

Ο προηγούμενος απολογισμός, με χθεσινή ημερομηνία, ήταν 4.118 νεκροί.

Επίσης 315 από τους νεκρούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.

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