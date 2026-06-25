Βενεζουέλα: Εικόνες καταστροφής μετά τα 7,5 Ρίχτερ - Νεκροί και τραυματίες από τους «δίδυμους» σεισμούς

Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους, 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (24/10) στη Βενεζουέλα, με κτήρια να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι, με αποτέλεσμα οι Αρχές να φοβούνται για χιλιάδες νεκρούς.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί και οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 700. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» είχε μέγεθος 7,2 βαθμών, είχε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας.

Ο κύριος σεισμός είχε μέγεθος 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν 20 ισχυροί μετασεισμοί. Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους.

Ήδη τρεις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια στην περιοχή Μπαρούτα στο Καράκας μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της περιοχής στο X.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά από ισχυρό σεισμό

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Οι Αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο.

Οι προσπάθειες εντοπισμού διάσωσης ανθρώπων από τα συντρίμμια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα ερείπια πάνω σε φορεία.

Πολυκατοικία 22 ορόφων έχει καταρρεύσει και καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα. Άνθρωποι άρχισαν να αναζητούν τις οικογένειές τους, ορισμένοι εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η κ. Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιονδήποτε αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Venezuela's interim leader declares a state of emergency as two massive earthquakes caused buildings in the capital to crumble and forced the closure of the country's main airporthttps://t.co/VEzL7XkGP2 pic.twitter.com/6NrHR9VuGE — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτήρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», ανέφερε.

Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, πιο κοντά στο επίκεντρο, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι.

Πανικόβλητοι οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους.

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