Γούρνες: Τέλος το καζίνο στην πρώην Αμερικανική Βάση - Αυτό είναι το σχέδιο "μαμούθ" που έρχεται

Χωρίς καζίνο θα προχωρήσει τελικά η μεγάλη τουριστική και εμπορική επένδυση στην πρώην αμερικανική βάση των Γουρνών, στον Δήμο Χερσονήσου, καθώς από τις μελέτες που έχουν ήδη κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος δεν προβλέπεται πλέον η λειτουργία καζίνο στον χώρο, παρά το γεγονός ότι το αρχικό σχέδιο αξιοποίησης άφηνε ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Την αποκάλυψη έκανε ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί απάντηση σε μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί τα προηγούμενα χρόνια από την τοπική κοινωνία και τη δημοτική αρχή. Όπως ανέφερε, έχουν πλέον κατατεθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Demand Α.Ε. και αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα δώσει το τελικό «πράσινο φως» για την υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απόφαση αναμένεται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, ενώ η κατασκευή της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει δύο έως τρία χρόνια.

Πώς χωρίζεται η επένδυση

Το ακίνητο συνολικής έκτασης 345 στρεμμάτων χωρίζεται σε δύο βασικές ζώνες ανάπτυξης. Η πρώτη αφορά τη νότια ζώνη, έκτασης 29 στρεμμάτων, η οποία εφάπτεται στην Εθνική Οδό και διαθέτει πρόσοψη περίπου 320 μέτρων. Εκεί προβλέπεται η δημιουργία μεγάλου εμπορικού κέντρου συνολικής δόμησης περίπου 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο θα είναι ισόγειο, με ύψος έως 10,75 μέτρα, ενώ θα διαθέτει υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης και θα φιλοξενεί εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες.

Η δεύτερη και μεγαλύτερη ζώνη αφορά περίπου 320 στρέμματα που εκτείνονται από την περιοχή του δημαρχείου μέχρι την παραλία και χωρίζονται σε δύο υποενότητες. Στο δυτικό τμήμα προβλέπεται η κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 762 κλινών. Στο ανατολικό τμήμα σχεδιάζεται σύνθετο τουριστικό κατάλυμα με κεντρικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τουριστικές βίλες συνολικής δυναμικότητας περίπου 852 κλινών.

Συνολικά, η επένδυση θα προσθέσει περίπου 1.500 νέες τουριστικές κλίνες στην περιοχή, ενώ η συνολική δόμηση θα φτάσει περίπου τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος στην αρχιτεκτονική φιλοσοφία του έργου, σημειώνοντας ότι οι μελετητές έχουν αντλήσει στοιχεία από τη μινωική αρχιτεκτονική και επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που θα συνδέεται αισθητικά με την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

Νέοι κόμβοι, δρόμοι και πρόσβαση στην παραλία

Σημαντικό μέρος της επένδυσης αφορά τα συνοδά έργα υποδομής που θα κατασκευαστούν με δαπάνες του επενδυτή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων κυκλικών κόμβων (roundabout) στην Παλαιά Εθνική Οδό. Ο πρώτος θα κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά, στο ύψος της ανατολικής εισόδου των Δεινοσαυρίων, ενώ ο δεύτερος στη δυτική πλευρά, στο σημείο της σημερινής κεντρικής εισόδου της πρώην αμερικανικής βάσης. Παράλληλα, ανατολικά και δυτικά του ακινήτου θα διαμορφωθούν δύο νέοι οδικοί άξονες που θα οδηγούν στην παραλία και θα εξυπηρετούν τις υφιστάμενες και μελλοντικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Οι δρόμοι θα έχουν πλάτος επτά μέτρων, με πεζοδρόμια 2,5 μέτρων εκατέρωθεν , θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου με έξοδα της εταιρείας και στη συνέχεια θα αποδοθούν σε κοινή χρήση. Για την υλοποίησή τους, η εταιρεία πρόκειται να παραχωρήσει στον Δήμο περίπου 15,5 στρέμματα γης από την ιδιοκτησία της. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης κοντά στην παραλία, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών στο παραλιακό μέτωπο.

Ζώνη προστασίας 50 μέτρων από τον αιγιαλό

Σύμφωνα με τις μελέτες, σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου θα παραμείνει αδόμητη ζώνη πλάτους 50 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού. Στην περιοχή αυτή δεν θα επιτρέπεται καμία οικοδομική δραστηριότητα. Αντίθετα, προβλέπεται η διαμόρφωση πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου και κοινόχρηστων χώρων αναψυχής, οι οποίοι θα παραμείνουν προσβάσιμοι στο κοινό.

Κάλυψη και περισσότερο πράσινο

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, οι όροι δόμησης αφήνουν μεγάλο μέρος του ακινήτου ελεύθερο. Στη νότια ζώνη του εμπορικού κέντρου η κάλυψη πρασίνου φτάνει το 40%, ενώ στη μεγάλη βόρεια ζώνη στο 20%. Το υπόλοιπο τμήμα θα διαμορφωθεί με χώρους πρασίνου, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ενώ προβλέπεται και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος γύρω από το δημοτικό κατάστημα, το υφιστάμενο αλσύλλιο και τους άξονες που οδηγούν προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Βιολογικοί καθαρισμοί και αφαλάτωση

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τρεις μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Παράλληλα, εφόσον δεν επαρκεί η δυνατότητα υδροδότησης από τα υφιστάμενα δίκτυα, προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες έχουν ήδη λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ώστε να προχωρήσουν μετά την τελική έγκριση του έργου.

Μετεγκατάσταση του καταφυγίου αδέσποτων

Προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών αποτελεί η επίλυση του ζητήματος του άτυπου καταφυγίου αδέσποτων ζώων που λειτουργεί εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες εντός της έκτασης. Όπως ανέφερε ο κ. Δοξαστάκης, υπάρχει δέσμευση του ΤΑΙΠΕΔ προς τον επενδυτή για τη μετεγκατάσταση της δομής, ενώ ήδη ο Δήμος έχει αιτηθεί έκταση περίπου 22 στρεμμάτων από τη Δασική Υπηρεσία για τη δημιουργία νέου σύγχρονου κέντρου προστασίας ζώων.

Το νέο καταφύγιο, προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί με τη συνδρομή της εταιρείας και του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βρίσκεται εκτός της επενδυτικής έκτασης. Η εικόνα που προκύπτει από τις μελέτες που βρίσκονται υπό έγκριση είναι ότι η πρώην αμερικανική βάση των Γουρνών οδεύει προς μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εμπορικές χρήσεις, εκτεταμένα έργα υποδομής και χωρίς τελικά την κατασκευή καζίνο, που αποτέλεσε επί χρόνια το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο του σχεδιασμού.

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