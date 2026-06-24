Κρήτη: Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό - τουρισμό και οι οικοδόμοι

Κατασκευές, τρόφιμα-ποτά, επισιτισμός-τουρισμός και εμπόριο είναι οι βασικοί κλάδοι που προχωρούν σήμερα σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας.

Κεντρικό σύνθημα η αύξηση μισθών, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και η ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στην ανάγκη οι ρυθμίσεις τους να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους του κάθε κλάδου.

Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση των ξενοδοχοϋπαλλήλων θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση.

Αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου.

Οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισιτισμού διεκδικούν:

• Επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους

• Κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας

• Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

• Να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας

• Επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία

• Επαναφορά των ΒΑΕ

• Ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών

• Καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς

• Πραγματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

• Προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Απεργία οικοδόμων

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν σήμερα και οι οικοδόμοι, την ώρα που 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους.

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Σε ανακοίνωση του συνδικάτου Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου αναφέρεται:

Κάθε μέρα που περνάει βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που συνεχώς οξύνονται και έχουν μεγάλες συνέπειες στη ζωή μας. Έχουμε καθήκον να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, οργανώνοντας τον αγώνα μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε πανελλαδικό επίπεδο. Με την πάλη μας θα επιβάλλουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων και των διεκδικήσεών μας.

Δε θέλουμε άλλα «κούφια λόγια» και «υποσχέσεις» από τους κυβερνώντες. Δεν ικανοποιούμαστε με «ευχολόγια», «λόγια παρηγοριάς» και διαπιστώσεις ότι έχουμε δίκιο, ότι «πρέπει να κάνουμε υπομονή και κάποια στιγμή θα φτιάξουν τα πράγματα».

Διεκδικούμε απαντήσεις, λύσεις και συγκεκριμένες πράξεις!

Από την αρχή του χρόνου 13 συνάδελφοι έχουν σκοτωθεί στους τόπους δουλειάς, στον κλάδο των κατασκευών.

Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν. Η κυβέρνηση, με την αντεργατική πολιτική της, εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά.

Τέρμα τα ψέματα!

Ø Μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων.

Ø Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ø 7ωρο-5νθημερο-35ωρο.

Ø Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ø Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Ø Να κηρυχτεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο, αλλά έχουμε μεγάλη δύναμη για να επιβάλλουμε το δίκιο μας με σταθμό την Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 24 Ιούνη και στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στις 10 το πρωί.

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