Λαγοκέφαλος στην Κρήτη: Ο διαδραστικός χάρτης με τις παραλίες που «κατέλαβε» το τοξικό ψάρι

Η εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες έχει προκαλέσει ανησυχία. Ψηφιακός χάρτης της Google Maps δίνει πληροφορίες για το πού έχει εμφανιστεί το επικίνδυνο ψάρι, το δάγκωμα του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε έντονη αιμορραγία, σοβαρή βλάβη σε ιστούς, τένοντες ή νεύρα, ακόμα και σε ακρωτηριασμό δακτύλων.

Οι καταγραφές δείχνουν ότι οι πρώτες εμφανίσεις λαγοκεφάλων σημειώθηκαν στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, όμως με την πάροδο των χρόνων το είδος εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε γωνιά του Αιγαίου, όπως αποτυπώνεται σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος δείχνει τη χρονική και γεωγραφική πορεία του τοξικού ψαριού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξεκινώντας από το 2005, τα δεδομένα του χάρτη δείχνουν πώς μέσα σε δύο δεκαετίες ο λαγοκέφαλος δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, ο ψηφιακός χάρτης της Google My Maps καταγράφει για φέτος πληθυσμούς λαγοκέφαλων στη χώρας μας γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν οι ακτές της Κύπρου και της Τουρκίας.

Ο χάρτης έχει τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα). Οι μπλε πινέζες που είναι συγκεντρωμένες γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό/Βόρειο Αιγαίο και τις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου, αντιπροσωπεύουν επίσημες καταγραφές εντοπισμού λαγοκέφαλων.

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(Διαδραστικός χάρτης – Σε ποιες παραλίες της Κρήτης έχει εμφανιστεί)

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, ακολουθώντας πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό μελέτη η θέσπιση οικονομικού κινήτρου προς τους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συστηματικά ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό τους, καθώς και σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας του είδους.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η υλοποίηση προγράμματος στοχευμένης αλίευσης κατά τις περιόδους αναπαραγωγής και στις περιοχές όπου παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις λαγοκέφαλων. Στόχος είναι η μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού και ο περιορισμός των επιπτώσεων που προκαλεί το είδος στην αλιεία, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι το μέτρο μπορεί να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα.

Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αποζημίωση υψηλότερη από τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο, ώστε το μέτρο να είναι περισσότερο ελκυστικό για τους Έλληνες ψαράδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λαγοκέφαλοι που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες έχουν συνήθως βάρος 2 έως 3 κιλά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 9 κιλά.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος του ψαριού παραμένει η τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που περιέχεται σε απρόβλεπτη κατανομή στη σάρκα και τα όργανά του.

Η κατάποσή του μπορεί να προκαλέσει παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Κανένα μέρος του ψαριού δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των επιστημονικών φορέων, αν δεχθείτε επίθεση πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Απομακρυνθείτε αμέσως από το ψάρι και βγείτε από το νερό.

Ξεπλύνετε την πληγή με άφθονο καθαρό τρεχούμενο νερό και σαπούνι.

Εφαρμόστε σταθερή, συνεχή πίεση με καθαρή γάζα ή πανί για να σταματήσει η αιμορραγία.

Αν η αιμορραγία είναι έντονη, σηκώστε το τραυματισμένο άκρο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς.

Ζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα (καλέστε το 166 ή το 112), καθώς μπορεί να απαιτούνται ράμματα ή προστασία από τον τέτανο.

Τι πρέπει να αποφύγετε αυστηρά

Μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό για να καθαρίσετε την πληγή.

Μην εφαρμόζετε τοπικά αντισηπτικά ή κρέμες χωρίς ιατρική συμβουλή.

Μην συνεχίσετε να κολυμπάτε μετά το δάγκωμα.

Μην αγγίζετε ή μεταφέρετε το ψάρι στην παραλία για φωτογραφίες, ακόμη κι αν φαίνεται νεκρό.

Μην το ταΐζετε ποτέ σε ζώα και μην επιχειρήσετε να το μαγειρέψετε.

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