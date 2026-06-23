Ηράκλειο: Κοινό μέτωπο φορέων κατά της κατάργησης των Επιτροπών ΕΦΚΑ

Την έντονη αντίθεσή τους στην επικείμενη κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ εκφράζουν με κοινό ψήφισμά τους η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης και η Επιθεώρηση Εργασίας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να λάβει σαφή θέση απέναντι στην κυβερνητική αυτή επιλογή.

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, η κατάργηση 120 Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 85 λειτουργούν στην Ελληνική περιφέρεια, δεν συνιστά μεταρρύθμιση ή εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Αντίθετα, αποτελεί μια βαθιά συγκεντρωτική πολιτική απόφαση που απομακρύνει τους πολίτες από την άμεση πρόσβαση στη διοικητική δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων τους.

Οι φορείς του Ηρακλείου τονίζουν ότι οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές αποτελούν έναν κρίσιμο θεσμό για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων εργαζομένων, επαγγελματιών, βιοτεχνών, αγροτών, συνταξιούχων και ασφαλισμένων, παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης υποθέσεων χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος και χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που συχνά συνεπάγεται η δικαστική οδός.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιπτώσεις που θα έχει η κατάργηση των Επιτροπών για την Κρήτη και συνολικά για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Σε περιοχές όπου οι πολίτες αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες λόγω της γεωγραφικής απόστασης και της περιορισμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες και τα εμπόδια στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, η κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών:

· Περιορίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής προσφυγής και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

· Αποδυναμώνει τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο.

· Ενισχύει τη γραφειοκρατική συγκέντρωση εξουσιών.



· Δημιουργεί νέες ανισότητες εις βάρος των πολιτών της περιφέρειας.

Οι υπογράφοντες φορείς καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να υιοθετήσει το ψήφισμα και να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ζητώντας:

· Την απόσυρση της διάταξης που προβλέπει την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών.

· Τη διατήρηση και ενίσχυση των δομών που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στη διοικητική δικαιοσύνη.

· Τον ουσιαστικό σεβασμό στις ανάγκες της περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας.

Οι τοπικοί φορείς καλούν την Πολιτεία να επανεξετάσει άμεσα τη συγκεκριμένη επιλογή καθώς η πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη και στη διοικητική προστασία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κοινωνικού κράτους και της δημοκρατικής λειτουργίας. Η αποδυνάμωσή της δεν συνιστά πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση.

Οι φορείς που συνυπογράφουν το ψήφισμα είναι:

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, η ΟΕΒΕΝΗ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης και η Επιθεώρηση Εργασίας.

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