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Ηράκλειο: Στις φλόγες εκκλησία στις Βασιλειές – Στάχτη εικόνες και αντικείμενα (βίντεο)

Φωτιά Εκκλησία Βασιλειές
clock 06:50 | 23/06/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις Βασιλειές Ηρακλείου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο εσωτερικό του ναού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα ξύλινα στοιχεία της σκεπής.

Από τις φλόγες καταστράφηκαν εικόνες και διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές φθορές στον χώρο.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για αρκετές ώρες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε περίπου στις τρεις τα ξημερώματα, μετά από εκτεταμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από τον ναό, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, με εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν την επιχείρηση στο εσωτερικό και περιμετρικά του ναού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

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