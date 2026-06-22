Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 47χρονο και 80χρονο για χασισοφυτεία, όπλα και ζωοκλοπή (εικόνες)

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 47 και 80 ετών, προχώρησαν σήμερα το πρωί (22.06.2026) οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και σε παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Το χρονικό της επιχείρησης

Η εξάρθρωση της παράνομης δραστηριότητας ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ηρακλείου. Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής, σχεδιάστηκε μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση.

Το πρωί της Δευτέρας, στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έκαναν έφοδο στην περιοχή, όπου και εντόπισαν οργανωμένη φυτεία κάνναβης.

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Κατασχέθηκαν -1- πολεμικό τυφέκιο (KALASHNIKOV) με γεμιστήρα,

-2- πιστόλια με γεμιστήρες, φυσίγγια και ξιφολόγχη

Επ' αυτοφόρω σύλληψη

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, οι αστυνομικοί έπιασαν στα πράσα τον 80χρονο κατηγορούμενο. Ο ηλικιωμένος έφτασε στο σημείο με το Ι.Χ. επιβατικό του αυτοκίνητο και ξεκίνησε να εκτελεί καλλιεργητικές εργασίες στα δενδρύλλια, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί αμέσως.Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται.

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* Κεντρική φωτογραφία αρχείου

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