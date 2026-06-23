Ηράκλειο: Με αγωγές απειλούν οι εργαζόμενοι στις βολές Τσαγκαράκη για κάποιους που "λυμαίνονται" καταστάσεις

Την ίδια ώρα που διατυπώνονται έντονες αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα της καθαριότητας μετά την εμπλοκή του ιδιώτη εργολάβου, οδηγείται στα άκρα η αντιπαράθεση ανάμεσα στην υπηρεσία και τη δημοτική Αρχή, που όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει στη δικαιοσύνη.

Το θέμα ανέδειξε η πρωινή εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, όπου σε πρώτο επίπεδο αναδείχτηκαν οι αρρυθμίες που υπάρχουν σε σχέση με το αποτέλεσμα της καθαριότητας στα σημεία που έχει αναλάβει να καλύψει ο ιδιώτης εργολάβος με βάση τις καταγγελίες και τα παράπονα δημοτών.

Στη συνέχεια κλήθηκαν να σχολιάσουν την κατάσταση τόσο η πλευρά των εργαζομένων όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, όπου αναδείχτηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η τεράστια απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές σε σχέση με το αν τηρούνται οι όροι της σύμβασης του ιδιώτη με βάση την οποία εισπράττει 23 χιλιάδες ευρώ τη μέρα.

Η πλευρά των εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας, αμφισβήτησε ευθέως την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ιδιώτη εργολάβου να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του, αφού σύμφωνα με τον ΓΓ του Συλλόγου Γιώργο Παπαδάκη δεν έχει τεθεί στη διάθεση του Δήμου το σύνολο του στόλου των οχημάτων που όφειλε να έχει εξασφαλίσει ο ανάδοχος με βάση τη σύμβαση που υπέγραψε ούτε το ανάλογο προσωπικό.

Επίσης τόνισε ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων ενώ είναι ευθύνη του εργολάβου και έθεσε ερωτήματα σε σχέση με το που στεγάζεται το αμαξοστάσιο του ιδιώτη και αν τα οχήματα τα οποία έχει στη διάθεση του χρησιμοποιούνται μόνο στο Δήμο Ηρακλείου.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης τόνισε ότι ο ανάδοχος του έργου ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις καθώς υπάρχουν μικρές εκκρεμότητες σε σχέση με την ταξινόμηση των οχημάτων του, είπε ότι έχει αμαξοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή, πρόσθεσε ότι θα του αφαιρεθούν τα χρήματα που αντιστοιχούν στο κόστος της αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων για όσο διάστημα δεν την εκτελεί και παράλληλα έδωσε περιθώριο ενός μήνα για να μπορέσει να λειτουργήσει το μικτό σύστημα καθαριότητας και να βρει «τα πατήματα του» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος άφησε βαριά υπονοούμενα για κάποιους που δεν θέλουν να πετύχει το εγχείρημα της δημοτικής Αρχής για κάποιους που όπως είπε «λυμαίνονται» καταστάσεις και δρουν στο παρασκήνιο, γεγονός που εξόργισε τους εργαζόμενους που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στον Εισαγγελέα και θα απαντήσουν με αγωγές.

Στο μεταξύ, στους ιστορικούς θύλακες της παλιάς πόλης όπως στην Αγία Τριάδα υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια κατοίκων που όπως υποστηρίζουν παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερώσει την δημοτική Αρχή για τα σημεία στα οποία οι κάδοι δεν αδειάζουν δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση με αποτέλεσμα ο κόσμος να διαμαρτύρεται και να αγανακτεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από τη δημοτική Αρχή να μελετήσει με μεγαλύτερη προσοχή το κέντρο της πόλης και να οργανώσει με καλύτερο τρόπο το σχέδιο διαχείρισης της αποκομιδής των απορριμμάτων.

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