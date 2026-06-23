Ηράκλειο: Δημοτικό Συμβούλιο... φωτιά για την δομή των μεταναστών στους Αθανάτους

Για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στους Αθανάτους, με το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου να συζητά το θέμα σε κλίμα έντασης και με έντονη παρουσία κατοίκων, επαγγελματιών και εκπροσώπων φορέων της περιοχής.

Οι κάτοικοι εξέφρασαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, υποδομών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ επανέλαβαν τον φόβο ότι μια δομή που παρουσιάζεται ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας ενδέχεται στο μέλλον να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

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Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε γνωστό ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί νομικές ενέργειες από κατοίκους της περιοχής, με στόχο να διερευνηθεί η νομιμότητα των παρεμβάσεων στον χώρο και να ανασταλούν οι εργασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, Θανάσης Σακκούδης, ζήτησε την άμεση παύση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι έχει κατατεθεί αίτημα προς την Πολεοδομία για έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου και της νομιμότητας της αλλαγής χρήσης του ακινήτου.

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Απαντώντας στα σχετικά αιτήματα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Όπως ανέφερε, ο έλεγχος θα αφορά όχι μόνο το πολεοδομικό καθεστώς της εγκατάστασης αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, την πυρασφάλεια και την ύπαρξη ρεμάτων στην περιοχή.

Στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Μιχάλης Καραμαλάκης έθεσε ζήτημα χειρισμών της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο ο Δήμος Ηρακλείου λειτούργησε έγκαιρα και αποτελεσματικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πόλης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον δήμαρχο για την απουσία του από συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου είχε συζητηθεί το θέμα.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Για Σένα» Μαρία Καναβάκη υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και κοινής στάσης όλων των εμπλεκομένων, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κεντρική διοίκηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης. Όπως ανέφερε, η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού και ουσιαστικού διαλόγου οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

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Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα στο ευρύτερο πλαίσιο του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος ανέδειξε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης Δουλουφάκης, σημειώνοντας ότι η δημιουργία της δομής αποτελεί μόνο μία πτυχή ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράζει την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, ενώ το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και την κοινωνία του Ηρακλείου το επόμενο διάστημα.