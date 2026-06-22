Ηράκλειο: Προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη δομή μεταναστών στους Αθανάτους

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινού κλειστού χώρου διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ηρακλείου–Μοιρών.

Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους, επαγγελματίες και τοπικούς φορείς, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην περιοχή και ζητούν την επανεξέταση του σχεδιασμού.

Οι αντιδράσεις εκδηλώνονται με συνεχείς κινητοποιήσεις. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τον προτεινόμενο χώρο, ενώ οι κάτοικοι προχώρησαν ακόμη και σε αποκλεισμούς του δρόμου, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη στη χθεσινή κινητοποίηση καθώς όπως υποστηρίζουν οι προέδροι των γύρω κοινοτήτων δεν επιθυμούν την κοινωνία απέναντι τους.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε συντονιστικό όργανο το οποίο σχεδιάζει περαιτέρω δράσεις και επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια Κρήτης και το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ μάλιστα ξεκίνησαν και οι νομικές ενέργειες που αποσκοπούν στην αποτροπή τους σχεδιασμού, ζητώντας σε πρώτο στάδιο την αναστολή των εργασιών που γίνονται στον χώρο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης ζητήματα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος, λόγω της γειτνίασης του χώρου με το δασάκι των Αθανάτων.

Από την πλευρά του υπουργείου υποστηρίζεται ότι η δομή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πρώτη υποδοχή, καταγραφή και διαχείριση των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, πριν μεταφερθούν σε άλλες δομές της ηπειρωτικής χώρας.

Η ένταση των πολιτών επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθεση τους, ενώ στην περίπτωση των Μαλάδων οι αντιδράσεις των κατοίκων εξετάστηκαν σοβαρά.

Το υπουργείο την ίδια στιγμή επισημαίνει ότι αρκετές προτάσεις έχουν απορριφθεί χωρίς να έχουν κατατεθεί εναλλακτικές λύσεις, ενώ οι τοπικοί φορείς ζητούν μεγαλύτερη διαβούλευση και διαφορετικό σχεδιασμό.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι κάτοικοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις και παρουσία στις συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων του Ηρακλείου, με την σημερινή σύσκεψη στη Λότζια να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι παρατάξεις θα ψηφίσουν για τον αν συμφωνούν να προχωρήσει το έργο δημιουργίας προσωρινής δομής για τους μετανάστες.

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