Δομή στους Αθανάτους: Διαμαρτυρία κατοίκων σήμερα στη Λότζια

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται σήμερα το ζήτημα της σχεδιαζόμενης δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους, με τους κατοίκους να προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Λότζια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι αντιδράσεις στην περιοχή κλιμακώνονται τις τελευταίες ημέρες, καθώς κάτοικοι των Αθανάτων, με τη στήριξη πολιτών και φορέων από γειτονικές κοινότητες, όπως οι Γούρνες, τα Σταυράκια, οι Δαφνές, το Βενεράτο και η Αυγενική, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κυβερνητική απόφαση.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε νέα κινητοποίηση στην περιοχή χωρίς αποκλεισμό του δρόμου, ενώ το Σάββατο ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής των κατοίκων, οι οποίοι ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.