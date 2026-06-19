Ηράκλειο: Ανυποχώρητοι οι κάτοικοι στους Αθανάτους - Έκλεισαν το δρόμο – Φωνάζουν "Όχι" στη δομή μεταναστών

Σε πεδίο έντονων κινητοποιήσεων έχει μετατραπεί η περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι κάτοικοι της περιοχής και των γύρω κοινοτήτων κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους.

Αφορμή αποτελεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Νέο μπλόκο στο δρόμο

Το απόγευμα της Παρασκευής, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο σημείο. Εκδήλωσαν με έμφαση την καθολική τους αντίθεση στην προωθούμενη λύση.

Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

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Η ένταση εκτονώθηκε μερικώς λίγο πριν τις 19:30, όταν ο δρόμος άνοιξε ξανά κάτω από την αυστηρή επιτήρηση δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο σημείο για την αποφυγή επεισοδίων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έως τις 20:30 η διέλευση θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λεωφορεία και φορτηγά που κατευθύνονται προς το λιμάνι για τα πλοία της γραμμής, και μάλιστα μόνο στη λωρίδα με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη είχε προηγηθεί ανάλογος αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών.

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Ραντεβού με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι κάτοικοι δηλώνουν ανυποχώρητοι και ζητούν άμεσες απαντήσεις από την επίσημη πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

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Το επόμενο 24ωρο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης - Κρίσιμο Τετ-α-τετ

Το Σάββατο στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκπροσώπων των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Οι πολίτες προσέρχονται με στόχο να αποσπάσουν ρητές δεσμεύσεις για το μέλλον των αποθηκών Σκουλούδη.

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Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την προσεχή Δευτέρα, όπου και θα αποτυπωθούν οι επίσημες θέσεις των δημοτικών παρατάξεων.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε στάση αναμονής, με τους διοργανωτές των κινητοποιήσεων να ξεκαθαρίζουν πως η συνέχεια της στάσης τους θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των αυριανών επαφών.

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