Ηράκλειο: Την πόρτα του Υπουργείου θα ''χτυπήσουν'' οι κάτοικοι για τη δομή στους Αθανάτους

«Καζάνι που βράζει» το Ηράκλειο μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να επιλέξει τις παλιές αποθήκες Σκουλούδη επί της Ηρακλείου – Μοιρών, ως τον χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών, πληροφορία που αποκάλυψε λίγες μέρες πριν το Ράδιο Κρήτη.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό αναβρασμό, με κατοίκους και φορείς να προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ νέες προγραμματίζονται για σήμερα. Το απόγευμα, η συγκέντρωση έξω από το κτίριο, στην οποία ζητήθηκε και η παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου.

Οι κάτοικοι εμφανίζονται διατεθειμένοι, να προχωρούν σε καθημερινές κινητοποιήσεις προκειμένου έτσι να ασκήσουν πίεση, προς το αρμόδιο Υπουργείο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ήταν χαρακτηριστική η μαζική συμμετοχή της χθεσινής κινητοποίησης από κατοίκους, φορείς και επαγγελματίες από Αθανάτους, Γούρνες, Αυγενική, Βενεράτο αλλά και ανθρώπους από τις γύρω περιοχές που πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κτίριο, κλείνοντας μάλιστα και τον κεντρικό δρόμο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων τονίζουν πως σκοπός τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, ωστόσο προσπαθούν με κάθε τρόπο να υψώσουν τη φωνής τους και να ανατρέψουν τον σχεδιασμό.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις εντείνονται στη θέα κλιμακίων που βρίσκονται στην περιοχή ενόψει των εργασιών για την χωροθέτηση της δομής. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό για να λάβει σχετική ενημέρωση για τη προσωρινή δομή, με τον ίδιο να τον ενημερώνει πως πλέον πρόκειται για ειλημμένη απόφαση του Υπουργείου και έτσι το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στην κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμαρχος ενημερώθηκε μόλις χθες για την απόφαση και σε επικοινωνία του με τον Υπουργό Θάνο Πλέυρη είπε να ληφθούν υπόψιν οι αντιδράσεις των κατοίκων.

Το ερώτημα ωστόσο των πολιτών παραμένει ποιος υπέδειξε τον χώρο και γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση και ενημέρωση για το σοβαρό αυτό θέμα. Παράλληλα οι τοπικές κοινωνίες τονίζουν ότι η προτεινόμενη τοποθεσία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια δομή.

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