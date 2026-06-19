Ηράκλειο: Στους δρόμους οι κάτοικοι για τη δομή των μεταναστών - Καθημερινές οι κινητοποιήσεις

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία των ευρύτερων περιοχών του νομού Ηρακλείου ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα το Ράδιο Κρήτη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποφάσισε τη χωροθέτηση της δομής σε ιδιωτικό ακίνητο της περιοχής και συγκεκριμένα στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται στην Κρήτη.

Κάτοικοι, επαγγελματικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η λειτουργία της δομής στην καθημερινότητα της περιοχής, στην τοπική οικονομία και στις υποδομές.

Σύμφωνα με τον Θανάση Σακούδη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, στόχος τους είναι να πραγματοποιούν καθημερινές κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξει μία κοινή αποδεκτή λύση για τη χωροθέτηση της δομής, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην κοινωνία.

Ακόμα, πρόσθεσε πως τόσο οι Αθανάτοι όσο και οι υπόλοιπες περιοχές δεν επιθυμούν να κλείνουν τον κεντρικό δρόμο, ωστόσο ο αναβρασμός που επικρατεί, επιφέρει τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες όμως δεν θα δημιούργησαν πρόβλημα στους πολίτες, καθώς πρόκειται για ολιγόλεπτο κλείσιμο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία οργανωμένων χώρων προσωρινής φιλοξενίας αποτελεί αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφίξεων μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι οι δομές θα λειτουργούν ως σημεία καταγραφής και προσωρινής παραμονής, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την ερχόμενη Δευτέρα και το Δημοτικό Σύμβούλιο του Ηρακλείου, στο οποίο οι κάτοικοι και οι φορείς προγραμματίζουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Λότζια. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση δεν είναι οριστική και για αυτό τον λόγο μάλιστα φορείς, επαγγελματίες και κάτοικοι ζητούν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, με τον ίδιο ωστόσο να έχει μεταφέρει στο Υπουργείο και στον Θάνο Πλεύρη, να λάβουν υπόψιν τους τις αντιδράσεις των κατοίκων.

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