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Ηράκλειο: «Μπλόκο» των κατοίκων στη δομή στις αποθήκες Σκουλούδη

διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
clock 19:22 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονες αντιδράσεις  έχουν ξεσπάσει από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων στο Ηράκλειο, μετά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, για τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης επέλεξε τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, ως τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, με στόχο η δομή να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του Ιουλίου.

Στο μεταξύ, μαζική ήταν η συγκέντρωση των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών του Ηρακλείου και των τοπικών φορέων έξω από τον χώρο των αποθηκών, εκφράζοντας ένα ηχηρό «όχι» στο σχεδιασμό του υπουργείου. Μετά τις έντονες πιέσεις, το θέμα έρχεται εσπευσμένα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου , με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.

Δείτε τις φωτογραφίες από την συγκέντρωση:

διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών
διαμαρτυρία για δομή μεταναστών

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