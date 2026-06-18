Πετρέλαιο: Κάτω από τα $78 το Brent, μετά την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Νέα πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά την ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η επιστροφή ιρανικών ποσοτήτων στην αγορά θα ενισχύσουν σημαντικά την παγκόσμια προσφορά, ενώ πρόσθετες πιέσεις στις τιμές ασκούν και οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για πλεόνασμα παραγωγής τα επόμενα χρόνια.

Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων και πλησιάζοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση ακολούθησε τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ψηφιακά την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία που διαπραγματεύονταν τις τελευταίες εβδομάδες. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα αποκλιμάκωσης της κρίσης που είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Στο επίκεντρο το Ορμούζ

Παρά την ενεργοποίηση της συμφωνίας, παραμένει ασαφές εάν η Τεχεράνη έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει την ταχεία αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Παράλληλα, προβλέπεται η άρση των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει αισθητά την προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιθανά πρόσθετα οικονομικά κίνητρα προς την Τεχεράνη αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.

Αναμονή από τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις κινήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών, πολλές από τις οποίες είχαν αναστείλει τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ εξαιτίας των περιορισμών και των αποκλεισμών που είχαν επιβάλει τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν.

Η επανέναρξη των μεταφορών θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ομαλοποίηση της αγοράς, καθώς θα επιτρέψει την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Ο IEA προειδοποιεί για υπερπροσφορά

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές δέχονται πιέσεις και από τις νέες προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Ο IEA εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί κατά περίπου 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2027, ενώ η ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί μόλις κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο ίδιο διάστημα.

Η προοπτική ενός σημαντικού πλεονάσματος προσφοράς ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω πτώση των τιμών, ιδιαίτερα εφόσον η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν εφαρμοστεί πλήρως και επανέλθουν ομαλά οι εξαγωγές από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

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