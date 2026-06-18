Ντουμπάι: Πυρκαγιά στους ουρανοξύστες Emirates Financial Towers

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/6 στο συγκρότημα Emirates Financial Towers, που βρίσκεται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC), προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Όπως μεταδίδει το khaleejtimes.com, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στους ανώτερους ορόφους του Βόρειου Πύργου του συγκροτήματος. Μάρτυρες της περιοχής περιέγραψαν έντονη παρουσία καπνού να αναδύεται από το κτίριο, ενώ σε σημεία των τελευταίων ορόφων έγιναν ορατές φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με ισχυρή παρουσία περιπολικών. Για λόγους ασφαλείας, η οδός Αλ Σουκούκ που οδηγεί στο συγκρότημα τέθηκε σε αποκλεισμό.







Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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