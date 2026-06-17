Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που κατέρρευσε από εξάντληση και έχασε προσωρινά την όρασή της

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής και της καριέρας της θυμήθηκε ηΤζένιφερ Λόπεζ, αποκαλύπτοντας πως πριν από περισσότερα από 20 χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή σωματική εξάντληση, η οποία την οδήγησε ακόμη και σε προσωρινή απώλεια της όρασής της.

Η 56χρονη σταρ, μιλώντας στο podcast «SmartLess», αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε το 2002, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της Enough, σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις ήταν αδιάκοπες και η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της.

Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια , είχε εργαστεί επί 98 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ούτε μία ημέρα ξεκούρασης, συνδυάζοντας γυρίσματα, ηχογραφήσεις και αλλεπάλληλες επαγγελματικές εμφανίσεις. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ είχα πιέσει τον εαυτό μου μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσα», εξομολογήθηκε.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός περιέγραψε ότι τις ημέρες πριν από την κατάρρευσή της ένιωθε έντονη ταχυκαρδία και νευρικότητα, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν στο καμαρίνι της, έχασε ξαφνικά την όρασή της και αδυνατούσε να κινηθεί.

«Δεν μπορούσα να δω καθαρά και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ζήτησα αμέσως βοήθεια και μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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