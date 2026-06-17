Άγιος Νικόλαος: Η λίμνη "κράτησε την ανάσα της" - Το χρονικό ενός γαμήλιου άλματος!

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με ιδιαίτερη χαρά μοιράζεται μια ξεχωριστή ιστορία που αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση και τη μοναδική ταυτότητα του τόπου μας.

Ο Βρετανός αθλητής καταδύσεων Owen Weymouth και η Αμερικανίδα Anna Trenary, οι οποίοι γνωρίστηκαν στον Άγιο Νικόλαο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του “Agios Nikolaos Cliff Diving”, ένωσαν φέτος τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι, μάλιστα, μετά τη γαμήλια τελετή που έλαβε χώρα στην Ελούντα, επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή με έναν τρόπο απόλυτα συνδεδεμένο με την κοινή του πορεία και την αγάπη του για το άθλημα αλλά και για τα μέρη μας, πραγματοποιώντας συμβολικές «γαμήλιες βουτιές» από τα βράχια της Λίμνης του Αγίου Νικολάου το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026.

Δίπλα τους βρέθηκαν φίλοι, μέλη των οικογενειών τους, συγγενείς αλλά και άλλοι αθλητές του Cliff Diving που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις του “Agios Nikolaos Cliff Diving” και οι οποίοι συμμετείχαν στη γιορτή του νεόνυμφου ζευγαριού, η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Αθλητισμού και υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου Αθλητισμού κ. Στέργιου Ατσαλάκη, με τη συνεργασία του επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Χάρη Αλεξάκη, ο οποίος είχε ενεργό συμβολή στην οργάνωση προηγούμενων διοργανώσεων του “Agios Nikolaos Cliff Diving”. Παρών στη Λίμνη ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας. Οι αιρετοί συνομίλησαν με τους νεόνυμφους και τους ευχήθηκαν κάθε ευτυχία.

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«Ερωτευθήκαμε στο πλαίσιο των αγώνων του Cliff Diving στον Άγιο Νικόλαο πριν από τρία χρόνια και είναι φανταστικό που είμαστε ξανά εδώ, σε ένα από τα ομορφότερα μέρη στον κόσμο», δήλωσε με χαμόγελο η Anna, με τον Owen να συμπληρώνει ότι ανυπομονεί να μας επισκεφθεί ξανά, μαζί με τη σύζυγό του, στο επόμενο “Agios Nikolaos Cliff Diving” που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και στο οποίο ο ίδιος σκοπεύει να συμμετάσχει.

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Η ιστορία του Owen και της Anna αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα του πώς οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις δεν προσφέρουν μόνο μοναδικές αθλητικές εμπειρίες, αλλά μπορούν και να αποτελέσουν την αφετηρία σημαντικών ανθρώπινων σχέσεων και νέων κοινών διαδρομών ζωής.

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εύχεται στους νεόνυμφους κάθε ευτυχία στη νέα τους κοινή πορεία και τους ευχαριστεί που επέλεξαν να μοιραστούν αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους στον τόπο όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά και δημιουργήθηκαν οι δεσμοί που τους οδήγησαν στον γάμο.

* Σημειώνεται ότι οι βουτιές από τα βράχια της Λίμνης πραγματοποιήθηκαν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, παρουσία και μελών της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης, τα οποία ήταν παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

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