Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό με ένα κουζινομάχαιρο δίπλα του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στο Πασακάκι Χανίων, όπου ένας 91χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε κουζινομάχαιρο, στοιχείο που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 91χρονος έφερε τραύματα από μαχαίρι σε χέρια και λαιμό.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος, εξετάζοντας τις συνθήκες, απέκλεισε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης ή παραβίασης στον χώρο.

Τον ηλικιωμένο εντόπισε ο γιος του, ο οποίος, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες ενδείξεις της προανάκρισης συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αυτοχειρία, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

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