ΤΕΤ.17 Ιου 2026 14:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό με ένα κουζινομάχαιρο δίπλα του

περιπολικό
clock 10:48 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στο Πασακάκι Χανίων, όπου ένας 91χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε κουζινομάχαιρο, στοιχείο που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 91χρονος έφερε τραύματα από μαχαίρι σε χέρια και λαιμό.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος, εξετάζοντας τις συνθήκες, απέκλεισε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης ή παραβίασης στον χώρο.

Τον ηλικιωμένο εντόπισε ο γιος του, ο οποίος, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες ενδείξεις της προανάκρισης συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αυτοχειρία, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Και δεύτερος ανήλικος στη ΜΕΘ - Έπεσε από γέφυρα με το ποδήλατό του

Κτηνοτρόφοι Ηρακλείου: «Φτάνει πια» – Σφοδρές αντιδράσεις για το σύστημα επιδοτήσεων

Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ ανήλικος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικο πατίνι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αυτοκτονία Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis