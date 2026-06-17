Κρήτη: Και δεύτερος ανήλικος στη ΜΕΘ - Έπεσε από γέφυρα με το ποδήλατό του

Νέο σοβαρό ατύχημα, αυτή τη φορά με ηλεκτρικό ποδήλατο καταγράφηκε στην Κρήτη, με θύμα έναν 16χρονο από την περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον δρόμο που συνδέει το Ροδάκινο με τους Κούμους, όταν ο ανήλικος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που οδηγούσε.

Από την εκτροπή της πορείας του, ο 16χρονος βρέθηκε εκτός δρόμου, πέφτοντας από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά με συνέπεια να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται προληπτικά στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Στο μεταξύ...

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ένας 14χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από ανατροπή ηλεκτρικού πατινιού στις Δαφνές Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας του αποδίδει το ατύχημα σε κακοτεχνία του οδοστρώματος, ενώ το παιδί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Παράλληλα, μάχη για την αποκατάστασή του δίνει και ένας 40χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Ο άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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