Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ ανήλικος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικο πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗνοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ένας 14χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στις Δαφνές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν το πατίνι ανετράπη, με τον πατέρα του να αποδίδει το περιστατικό σε κακοτεχνία του οδοστρώματος.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων για παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, σε σοβαρή κατάσταση και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ συνεχίζει να νοσηλεύεται και ένας 40χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο άνδρας είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε διασωληνωθεί, ενώ πλέον παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

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