Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών – Νέα διάσωση

Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου προχώρησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας, όπου τους αναμένουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και διαχείρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαμάχη γύρω από τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό ψυγείο του λιμένα Ηρακλείου, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) για άμεση εκκένωση του σημείου. Η κύρια εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 24 Ιουλίου, οπότε και θα κριθεί οριστικά το ζήτημα της χρήσης του χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη παραμένουν αυξημένες, με χιλιάδες αφίξεις τα τελευταία χρόνια και το παλιό ψυγείο να λειτουργεί ως βασικό σημείο προσωρινής φιλοξενίας. Σήμερα, στον χώρο παραμένουν δεκάδες άτομα, ενώ συνεχίζονται οι μεταφορές τους σε δομές της ηπειρωτικής χώρας και άλλων περιοχών στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η δομή στο Ηράκλειο και οι δηλώσεις Πλεύρη

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη. Όπως ανέφερε, οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα μετά την ενημέρωση των τοπικών φορέων.

Ο υπουργός χαρακτήρισε υποδειγματική τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά και επανέλαβε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής στην Κρήτη, μίας στα Χανιά και μίας στο Ηράκλειο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα ναυλωθεί ιδιωτικό πλοίο για τη μεταφορά μεταναστών από τα Χανιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ αντίστοιχη λύση προωθείται και για το Ηράκλειο. Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην παγιωθεί μόνιμη μεταναστευτική διαδρομή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης.

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