Ηράκλειο: Πάνω από 10.000 μετανάστες σε 3,5 χρόνια στο παλιό ψυγείο – Απορρίφθηκε η προσωρινή εκκένωση

Απορρίφθηκε τελικά το αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) για την άμεση εκκένωση του χώρου στο παλιό ψυγείο του λιμένα Ηρακλείου, ο οποίος χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη.

Η υπόθεση συζητήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Η κύρια υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων αναμένεται πλέον να εκδικαστεί στις 24 Ιουλίου, οπότε και θα κριθεί το αίτημα του ΟΛΗ για την αποδέσμευση του χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος υποστηρίζει πως η χρήση του συγκεκριμένου χώρου έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί μια προσωρινή και έκτακτη λύση, επισημαίνοντας ότι εκτός από τον περιβάλλοντα χώρο, χρησιμοποιούνται και κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία καταδεικνύουν τη μεγάλη πίεση που δέχεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, από τα τέλη του 2023, όταν άρχισαν να καταγράφονται συστηματικά αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού, μέχρι και σήμερα, περισσότεροι από 10.200 άνθρωποι έχουν φιλοξενηθεί προσωρινά στον χώρο του παλιού ψυγείου, σε συνολικά 216 περιστατικά αποβίβασης , χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικό...

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η εικόνα και κατά το τρέχον έτος. Ειδικότερα, μόνο το 2026 έχουν φτάσει στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου 3.574 μετανάστες σε 75 περιστατικά, όταν σε ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί περίπου 4.500 αφίξεις σε 100 περιστατικά . Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ανοδική τάση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

Σήμερα στον χώρο του παλιού ψυγείου φιλοξενούνται συνολικά 30 μετανάστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι 14 αναμένεται να αναχωρήσουν τις επόμενες ώρες με προορισμό τη δομή της Μαλακάσας, ενώ οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν σε κλειστή δομή στην Κω, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας καταγραφής και φιλοξενίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Οι πελάτες στα ταξί ήταν... αστυνομικοί - Τρεις συλλήψεις οδηγών

Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε ο 47χρονος οδηγός μετά το τροχαίο...

ΤΕΕ/ΤΑΚ - Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων