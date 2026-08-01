Πέρα από τη Διπλωματία: Η Αμερικανίδα Πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε κοινόβιο μοναστήρι

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Επίσημη επίσκεψη στο Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής πραγματοποίησε η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν το γυναικείο μοναστηριακό κέντρο με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Αμερικής.

Η παρουσία της Αμερικανίδας διπλωμάτη είχε ως στόχο να ρίξει φως στο πολυσχιδές κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ιατρικό έργο που επιτελείται αθόρυβα στην περιοχή.

Η κ. Γκιλφόιλ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μονής και του Ιδρύματος Ορμύλια «Παναγία η Φιλανθρωπινή», εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τις πρωτοποριακές ιατρικές εξετάσεις και τις προληπτικές προσυμπτωματικές δράσεις υγείας που προσφέρει η Αδελφότητα στην τοπική κοινωνία.

Σε σχετική ανάρτησή της, η Πρέσβης χαρακτήρισε τη δράση της Μονής ως «συμπόνια σε πράξη», τονίζοντας τη σημασία της φροντίδας τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή.

Γέφυρα επιστήμης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η στενή επιστημονική συνεργασία που διατηρεί το Ίδρυμα της Μονής για περισσότερο από μία δεκαετία με διακεκριμένα πανεπιστημιακά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν: Το Lombardi Cancer Center του Πανεπιστημίου Georgetown, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (University of Pennsylvania), το Πανεπιστήμιο Emory (Emory University).

Οι συμπράξεις αυτές εστιάζουν στην ιατρική έρευνα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των δομών πρόληψης υγείας.

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Συναντήσεις με την Αδελφότητα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Αμερικανίδα Πρέσβης είχε θερμές συνομιλίες με τη διοίκηση, τις μοναχές και το επιστημονικό προσωπικό. Συναντήθηκε με τον Γέροντα Ελισσαίο (Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, της οποίας το Κοινόβιο αποτελεί μετόχιο), την αξιοθαύμαστη Γερόντισσα Νικοδήμη, τον Δρ. Δούμα καθώς και τον εθελοντή Κυριάκο Αντωνίου (Brother Charlie).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν περιορίζονται μόνο στην παραδοσιακή διπλωματία, αλλά επεκτείνονται σε κοινές αξίες, όπως η προσφορά στον συνάνθρωπο, η πίστη και η επιστημονική πρόοδος.

Πηγή: protothema.gr

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