Η FIFA εγκαταλείπει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέσυρε το σχέδιό του για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στις κορυφαίες διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε σε ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

Με ανακοίνωσή του το Σάββατο, ο επικεφαλής της FIFA παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε οδηγήσει σε έντονο διχασμό, δηλώνοντας: «Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, έγινε σαφές ότι το σχέδιο δημιούργησε διαιρέσεις τέτοιας φύσης που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης που συγκέντρωσε, δεν εξυπηρετεί πλέον τον στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής.»

Τι προέβλεπε η πρόταση



Το σχέδιο του Ινφαντίνο προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise (FFE), στην οποία θα μεταφερόταν η εμπορική εκμετάλλευση διοργανώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εταιρεία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των χορηγικών συμφωνιών, της πώλησης εισιτηρίων και των πακέτων φιλοξενίας, ενώ η FIFA σχεδίαζε να διαθέσει μειοψηφικό ποσοστό της σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με το σχέδιο, του επενδυτικού σχήματος θα ηγούνταν το Thrive Eternal, επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται η Thrive Capital, εταιρεία που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Ινφαντίνο είχε ζητήσει από τις εθνικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν την πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι προσφερόταν χρηματοδότηση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 35 εκατ. ευρώ) σε κάθε ομοσπονδία που θα τη στήριζε.

Σφοδρές αντιδράσεις από τις συνομοσπονδίες



Η αντίδραση της ποδοσφαιρικής κοινότητας ήταν άμεση.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι οι ομοσπονδίες-μέλη της αποφάσισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν όλες τις διοργανώσεις της FIFA, ακόμη και το Παγκόσμιο Κύπελλο, εάν η πρόταση δεν αποσυρόταν.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται.», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC), καθώς και η CONCACAF, η οποία διοικεί το ποδόσφαιρο στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Αν και δεν προχώρησαν σε απειλές για μποϊκοτάζ, απέρριψαν δημόσια το σχέδιο της FIFA.

Εσωτερικές αναταράξεις στη FIFA



Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν εκτός της Ομοσπονδίας.

Την Παρασκευή παραιτήθηκε ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την πρωτοβουλία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο γενικός διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, άσκησε δημόσια κριτική στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «το σχέδιο ενός μόνο ανθρώπου», ενώ τον κατηγόρησε ότι «παραπλάνησε» τα στελέχη της FIFA.

Η απόσυρση της πρότασης σηματοδοτεί μια σημαντική υποχώρηση του Τζιάνι Ινφαντίνο, έπειτα από τη συντονισμένη αντίδραση ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών και στελεχών της ίδιας της FIFA, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η εμπορική εκμετάλλευση των κορυφαίων διοργανώσεων μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους.