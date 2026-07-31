Μασχάλες: Το μυστικό που θα σε βοηθήσει να μυρίζεις τέλεια όλη τη μέρα

Πολλοί πιστεύουν ότι ο ιδρώτας είναι αυτός που προκαλεί τη δυσάρεστη οσμή στις μασχάλες. Στην πραγματικότητα όμως, ο φρέσκος ιδρώτας είναι άοσμος. Η χαρακτηριστική μυρωδιά εμφανίζεται όταν τα βακτήρια που υπάρχουν φυσιολογικά στο δέρμα διασπούν τα συστατικά του ιδρώτα.

Αν, λοιπόν, νιώθεις ότι το αποσμητικό σου δεν προσφέρει την προστασία που θα ήθελες, υπάρχει ένα ακόμη βήμα που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media και κυρίως στο TikTok: η χρήση γλυκολικού οξέος στις μασχάλες.

Τι είναι το γλυκολικό οξύ;

Το γλυκολικό οξύ ανήκει στην κατηγορία των άλφα-υδροξυοξέων (AHAs) και χρησιμοποιείται ευρέως στην περιποίηση της επιδερμίδας. Είναι γνωστό για την απολεπιστική του δράση, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, αφήνοντας το δέρμα πιο λείο, φωτεινό και ομοιόμορφο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, αρκετοί το εντάσσουν και στη φροντίδα της περιοχής της μασχάλης.

Ποια είναι τα οφέλη;

Η συχνή αποτρίχωση, το ξύρισμα, η χρήση αποσμητικών αλλά και η καθημερινή τριβή με τα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν στη συσσώρευση νεκρών κυττάρων. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, τα οποία ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές.

Το γλυκολικό οξύ απολεπίζει απαλά την περιοχή, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και συμβάλλει στη διατήρηση μιας πιο καθαρής και ισορροπημένης επιδερμίδας, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει και στον περιορισμό της κακοσμίας.

Πώς εφαρμόζεται;

Ρίξε λίγη ποσότητα από ένα toner με γλυκολικό οξύ σε ένα βαμβάκι ή στην παλάμη σου και πέρασέ το απαλά στις καθαρές και στεγνές μασχάλες. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα ούτε εφαρμογή άλλου προϊόντος αμέσως μετά.

Επειδή πρόκειται για χημικό απολεπιστικό, δεν συνιστάται η καθημερινή χρήση. Οι ειδικοί προτείνουν εφαρμογή δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ καλό είναι να αποφεύγεται αμέσως μετά το ξύρισμα ή την αποτρίχωση, καθώς το δέρμα είναι πιο ευαίσθητο και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ερεθισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρεσβερατρόλη: Οι ιδιότητες που την κάνουν top αντιγηραντικό συστατικό

Πώς να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το μπάνιο

Γιατί τα μυρμήγκια «εισβάλλουν» στο σπίτι μας κάθε καλοκαίρι -Τι τα προσελκύει και πώς να τα απομακρύνετε