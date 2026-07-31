Βουλγαρία: Τα χαμηλά νερά του Δούναβη αποκάλυψαν λείψανα μαμούθ χιλιάδων ετών

Λείψανα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε αρχαίο μαμούθ αποκαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, καθώς η στάθμη του ποταμού Δούναβη υποχώρησε σε επίπεδα ρεκόρ λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, τα οστά εντοπίστηκαν την Τετάρτη από έναν κάτοικο του χωριού Ριάχοβο, ο οποίος παρατήρησε το ασυνήθιστο εύρημα στην κοίτη του ποταμού. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως ειδικούς από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της γειτονικής πόλης Ρούσε.







Ειδικοί εξετάζουν το εύρημα



Ο διευθυντής του μουσείου, Νικολάι Νένοφ, δήλωσε ότι οι ειδικοί αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και πιθανότατα μία πλευρά μαμούθ.







Τα οστά επρόκειτο να απομακρυνθούν την Πέμπτη ώστε να εξεταστούν λεπτομερώς και να προσδιοριστούν με ακρίβεια η προέλευση και η ηλικία τους.

«Δεν θα το χαρακτήριζα εντυπωσιακή ανακάλυψη, όμως κάθε εύρημα τόσο αρχαίων λειψάνων είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επιστήμη», δήλωσε ο Νένοφ.

Όπως πρόσθεσε, οι επιστήμονες θεωρούν εδώ και καιρό ότι στην περιοχή υπήρχε στο παρελθόν ένας βάλτος, όπου το ζώο πιθανότατα πέθανε πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η ξηρασία αποκάλυψε το εύρημα



Η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας των παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα και της ξηρασίας που πλήττουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Το φαινόμενο έχει επηρεάσει και άλλους σημαντικούς ποταμούς της ηπείρου, όπως ο Ρήνος, προκαλώντας προβλήματα τόσο στη ναυσιπλοΐα όσο και στα οικοσυστήματα.

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