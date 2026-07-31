Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι - Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα σε Βοιωτία, Αργολίδα

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Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, Παρασκευή, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τα διπλό πύρινο μέτωπο σε Περιφερειακή Αιγάλεω και Χαϊδάρι, που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στην Αττική το απόγευμα της Παρασκευής (31/7).

Κάτοικοι με βαλίτσες ανά χείρας έχουν καταγραφεί από τον φωτογραφικό φακό να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πολλοί κοιτάζουν με απόγνωση και φόβο το πύρινο μέτωπο που εξαπλώνεται μπροστά στα μάτια τους.

Οι φλόγες, όπως μαρτυρούν οι εικόνες, είναι πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του βουνού, με τις ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα να γίνονται κυριολεκτικά πάνω από τις στέγες των σπιτιών.

Στη μάχη με τις φλόγες εκτός από τους πανταχού παρόντες ηρωικούς πυροσβέστες έχουν ριχτεί όλοι όσοι μπορούν, από αστυνομικούς μέχρι εθελοντές και περίοικους.

Οι σκηνές που εκτυλίσσονται στην Αττική συγκλονίζουν.

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Ανεξέλεγκτη η φωτιά την Ξηρονομή Βοιωτίας - Μεγάλη η έκταση του πύρινου μετώπου

Επικίνδυνη είναι η αναζωπύρωση της φωτιάς στην Ξηρονομή Βοιωτίας καθώς η όχι μόνο έχει απλώσει σε μια πολύ μεγάλη έκταση αλλά καίει και σε σημεία στα οποία δεν μπορούν να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση μπήκε μέσα στο χωριό

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν τουλάχιστον 59 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή, ενώ τα άλλα δύο για απομάκρυνση από τις περιοχές της Ξηρονομής, της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Ελλοπία και Δομβραινά, αντίστοιχα.

Φωτιά στην Αργολίδα: Εκκενώθηκαν τα Φίχτια, καίγονται ποιμνιοστάσια και αποθήκες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική την Παρασκευή, λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στα Φίχτια Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Η φωτιά κατακαίει αγροτοδασική έκταση, ελαιόδεντρα, αποθήκες και ποιμνιοστάσια, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και δημιουργούν συνεχή νέα μέτωπα.

​Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χωριού, καθώς και στη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων.

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