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ΚΡΗΤΗ

Νεάπολη Λασιθίου: "Ίχνη ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ" - Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας στο Λαογραφικό Μουσείο

λαογραφικο μουσειο νεαπολης λασιθιου
clock 17:23 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Πολιτιστική και Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου και η Φωτογραφική Ομάδα Αγίου Νικολάου (ΦΟΑΝ) σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας: «Ίχνη ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ: ΜΝΗΜΕΣ, ΤΟΠΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων λειτουργίας του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Νεάπολης.

Μέσα από τον φακό των μελών της ομάδας, ξεδιπλώνεται ένα φωτογραφικό οδοιπορικό αφιερωμένο στο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τις ανθρώπινες μνήμες του τόπου μας.

Τη βραδιά των εγκαινίων θα συνοδεύσουν μουσικά οι καλλιτέχνες: Αγνή Στασινού, Τραγούδι, Βαγγέλης Φανουράκης, Λαούτο- Σάζι, Βασιλική Σχοινά,Νευ- Φλογέρα, Ελένη Μελά, Κρουστά.

αφισα

Ημερομηνία : Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

Χώρος : Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης

Ώρα : 20:30

Είσοδος : Ελεύθερη

Διάρκεια έκθεσης: 31/7 - 30/8 2026

Ωράριο Λειτουργίας : (10.00-15.00)

Οργάνωση : Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης

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