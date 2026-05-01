Νεάπολη Λασιθίου: Τιμάται η μνήμη των αστυνομικών που χάθηκαν στην απόδραση του 1989

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αστυνομικών, Νικόλαου Κοκολάκη και Σαράντου Σακκά, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από πυρά κρατουμένων κατά την απόδρασή τους από τις δικαστικές φυλακές Νεαπόλεως, στις 8 Ιουνίου του 1989, θα τελέσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Η τελετή μνήμης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 έξω από τις φυλακές Νεαπόλεως.

Θα γίνει μία λιτή Τελετή Μνήμης, προκειμένου να τιμηθεί όπως αξίζει η μνήμη των δυο αστυνομικών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας μας.