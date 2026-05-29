Ηράκλειο: Κάθειρξη 20 ετών στον Γάλλο για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας

Ποινή κάθειρξης 20 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 34χρονο Γάλλο δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη τον Δεκέμβριο του 2024, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχικών διαταραχών, σπάζοντας τα ισόβια. Η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή του βάσει του κατηγορητηρίου, τονίζοντας ότι ο δράστης είχε επίγνωση των πράξεών του και στοχοποίησε το θύμα.

Η απόφαση προκάλεσε αίσθηση, με την οικογένεια του θύματος να κάνει λόγο για ηθική δικαίωση μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - εστίαση: Φουρτούνες στον κλάδο με φόντο τα τέλη και την απουσία στήριξης

Λιγότεροι Έλληνες στην Κρήτη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Λόγω κόστους και πανελλαδικών