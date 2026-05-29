ΟΦΗ: Συμφώνησε με Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια

Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης καθως συμφώνησε με την Κρητική ομάδα και θα αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή.

Το πλούσιο βιογραφικό του Μπουχαλάκη δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις σχετικά με την ποιότητά του, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί επί χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο με περισσότερες από 60 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των Champions League και Europa League.

Παράλληλα, έχει αναδειχθεί έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, ενώ έχει υπάρξει στέλεχος της Εθνικής μας ομάδας με 47 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Οι ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΟΦΗ αναμένονται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες της αποδέσμευσής του.