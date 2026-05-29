Αρκαλοχώρι: Όχι των σεισμοπλήκτων στην επιβολή του νέου Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στην πρόβλεψη για το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.), καθώς και στην πιθανή επιβολή δημοτικών τελών σε σεισμόπληκτα και μη κατοικήσιμα ακίνητα, εκφράζει ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η ΕΛΠΙΔΑ», στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για ένα μέτρο που επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό του 2021, εκατοντάδες κατοικίες στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας παραμένουν ακατάλληλες, επικίνδυνες ή εγκαταλελειμμένες. Όπως τονίζεται, σημαντικός αριθμός σεισμόπληκτων συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες αποκατάστασης, καθώς και δυσκολίες που σχετίζονται με το υφιστάμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η ΕΛΠΙΔΑ», στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του στην επιβολή του νέου Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.) και λοιπών δημοτικών τελών στα σεισμόπληκτα και μη κατοικήσιμα ακίνητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό του 2021, εκατοντάδες σπίτια παραμένουν ακατάλληλα, επικίνδυνα και εγκαταλελειμμένα, ενώ οι σεισμόπληκτοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία, τη μη αναπροσαρμογή του τιμολογίου της ΔΑΕΦΚ, τις καθυστερήσεις αποκατάστασης και την πλήρη αδυναμία εφαρμογής του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου.

Σε μια στοιχειωδώς σοβαρή και ευνομούμενη χώρα, η απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τέτοιες επιβαρύνσεις θα ήταν αυτονόητη. Αντί αυτού, η πολιτεία επιλέγει να μεταφέρει ακόμη ένα βάρος στους πολίτες και μάλιστα σε ανθρώπους που ήδη πληρώνουν την αδιαφορία, τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες της ίδιας της πολιτείας.

Οι σεισμόπληκτοι δεν θα χρηματοδοτήσουν τους δήμους πληρώνοντας τέλη πάνω στα ερείπια των σπιτιών τους.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

1. Την πλήρη απαλλαγή όλων των σεισμόπληκτων και μη κατοικήσιμων ακινήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.), καθώς και από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για όσο διάστημα παραμένουν ακατάλληλα προς χρήση.

2. Τη ρητή νομοθετική εξαίρεση των ακατάλληλων και μη κατοικήσιμων ακινήτων από κάθε σχετική επιβάρυνση.

3. Την άμεση αναθεώρηση του τιμολογίου αποκατάστασης της ΔΑΕΦΚ ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς.

4. Τη θέσπιση 100% κρατικής αρωγής χωρίς τραπεζικό δανεισμό, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, αναγνωρίζοντας τη μη βιωσιμότητα του μοντέλου του άτοκου δανείου.

Τέλος ανάπτυξης χωρίς αποκατάσταση συνιστά χαράτσι πάνω στην καταστροφή κι αν επιβληθεί στους σεισμόπληκτους, θα αποτελεί πολιτική και ηθική ντροπή για την κυβέρνηση.»

Εκ του ΔΣ

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Καταδικάστηκε για την επίθεση με κατσούνα στον συγχωριανό του

Ηράκλειο: Τραυματισμός σοκ για 40χρονη που έπεσε σε λακκούβα - Χρειάστηκαν 40 ράμματα (βίντεο)