Μ. Κεφαλογιάννης: Νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας και ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής και της κυπριακής κυριαρχίας

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ με τις οποίες αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Σε πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε ποτέ αδιάφοροι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».

Οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ συνιστούν ακόμη μία κατάφωρη πρόκληση κατά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναφέρουν την πάγια αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η Άγκυρα, παραβιάζοντας συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, επιχειρεί να κατασκευάσει ανύπαρκτα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί ενεργό το casus belli κατά της Ελλάδας, απειλώντας ευθέως με χρήση βίας κράτος-μέλος της ΕΕ. Οι δηλώσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς προκλητική ρητορική, αλλά ευθεία υπονόμευση της περιφερειακής σταθερότητας, της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της διεθνούς νομιμότητας.

Η Ελλάδα έχει αναφαίρετο και νόμιμο δικαίωμα να θωρακίζει αμυντικά τα νησιά της απέναντι σε μια χώρα που διατηρεί αποβατικές δυνάμεις στα μικρασιατικά παράλια και απειλεί επί δεκαετίες με πόλεμο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Προτίθεται να καταδικάσει απερίφραστα τις νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών και στρέφονται ευθέως κατά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

-Πως κρίνει η Επιτροπή τη συνεχιζόμενη απειλή πολέμου (casus belli) κατά κράτους μέλους μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές, τις αξίες και τις υποχρεώσεις μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

-Προτίθεται η Επιτροπή να ζητήσει συγκεκριμένες κυρώσει εις βάρος της Τουρκίας, εφόσον συνεχιστεί η αναθεωρητική και επιθετική της πολιτική κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας;»

