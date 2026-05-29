Ο Νίκολας Κέιτζ άλλαξε επίσημα το επίθετό του για να μην είναι «ο κλόουν ξάδελφος των Κόπολα»

Ο Nίλολας Κέιτζ αλλαξε επίσημα το επίθετό του για να μην είναι «ο κλόουν ξάδελφος των Κόπολα».







Ο ηθοποιός, ο οποίος ονομαζόταν Νίκολας Κιμ Κόπολα, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Variety ότι προχώρησε σε νομική αλλαγή του επιθέτου του, επιβεβαιώνοντας πως πλέον ονομάζεται επισήμως όπως είναι γνωστός στο κοινό καθώς ήθελε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα.

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα το όνομά μου νομικά πέρυσι», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι προτιμότερο να είσαι ο “πατριάρχης” της δικής σου μικρής οικογένειας παρά ο κλόουν ξάδελφος στο περιθώριο της οικογένειας κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το τολμήσω και να είμαι “Κέιτζ”».

Το επίθετο «Cage» το εμπνεύστηκε από τον χαρακτήρα Λουκ Κέιτζ, ενώ επηρεάστηκε και από τον πρωτοποριακό συνθέτη Τζον Κέιτζ.

«Σκέφτηκα να κρατήσω το όνομα “Νίκολας”, γιατί ο πατέρας μου με ονόμασε έτσι, με τη γαλλική ορθογραφία, που πάντα με εκνεύριζε, γιατί όλοι βάζουν ένα “h”», εξήγησε ακόμη.

