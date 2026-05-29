ΟΠΕΚΕΠΕ: Ώρα απολογίας για τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για το «ριφιφί» των 3 εκατ. ευρώ
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
clock 15:13 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πρώτοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, σήμερα απολογούνται κυρίως όσοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίθετα, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος ανάμεσά τους λογιστές και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνο, έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα βαριές και σε βαθμό κακουργήματος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
  • Απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου,
  • Άμεση συνέργεια σε απάτη

Ήδη έχουν παγώσει οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 από τους 22 συλληφθέντες, ενώ στο στόχαστρο των αρχών έχουν τεθεί και τραπεζικές θυρίδες, καθώς αναζητούνται πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή του χρήματος και την έκταση της απάτης.

Τις επόμενες ημέρες στο κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή αναμένεται να περάσουν και οι 17 συλληφθέντες από αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα.

