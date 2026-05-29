Κρήτη: Τα χιλιάδες... φυτά κάνναβης που θα γίνονταν ολόκληρη φυτεία - 4 συλλήψεις (εικόνες)

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φυτείας κάνναβης που εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν το εύρος της οργανωμένης εγκληματικής δράσης αλλά και τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συντονισμένη επιχείρηση των αρχών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, συγκεκριμένα τρεις Ελληνες– δύο 29χρονοι και μία 25χρονη – καθώς και ένας 31χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάνναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αλλά και περί όπλων.

Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη φυτεία των 1.330 δενδρυλλίων κάνναβης που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες σε απομονωμένη περιοχή του Αποκόρωνα, με τις διωκτικές αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες καλλιέργειες που έχουν αποκαλυφθεί στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των χασισοφυτειών στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των ΟΠΚΕ, εντόπισαν σε δασική έκταση αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με πλήρες σύστημα άρδευσης και εξοπλισμό καλλιέργειας.

Στον χώρο βρέθηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 1.330 νεαρά φυτά κάνναβης, τα οποία – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών – θα μπορούσαν να αποδώσουν περίπου 660 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με τα προσδοκώμενα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων σε περιοχές των Δήμων Αποκορώνου και Χανίων, όπου κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο ζυγαριές ακριβείας, 79 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, περισσότερα από 3.500 ευρώ σε μετρητά, κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, κροτίδες, ένας σουγιάς, οκτώ κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα full face κράνος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση δύο μοτοσυκλετών και ενός ΙΧ αυτοκινήτου, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων.

