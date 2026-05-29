Απίστευτη κομπίνα 27χρονου: Πώς εξαπατούσε πολίτες με ψεύτικες αγγελίες και εικονικά Airbnb

Απίστευτη κομπίνα έστησε ένας 27χρονος στην Αθήνα, ο οποίος εξαπάτησε δεκάδες θύματα και απέσπασε πάνω από 84.000 ευρώ μέσω ψευδών αγγελιών εργασίας και εικονικών ενοικιάσεων τύπου Airbnb.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 12 Μαΐου από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος παρουσιαζόταν ως στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, αναρτώντας αγγελίες για ανύπαρκτες θέσεις εργασίας.

Πώς εξαπατούσε τους πολίτες

Όταν οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν μαζί του, ζητούσε προσωπικά στοιχεία όπως αντίγραφα ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα και τραπεζικά δεδομένα, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητα για τη διαδικασία πρόσληψης.

Με τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε στην ενοικίαση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα των υποψήφιων εργαζομένων, ενώ στη συνέχεια, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης των ακινήτων και τα προωθούσε προς ενοικίαση σε ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν κατοικία.

Τα θύματα κατέβαλαν προκαταβολές και χρηματικά ποσά ως «καπάρα» για ακίνητα που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν ανήκαν ποτέ στον δράστη, χάνοντας έτσι τα χρήματά τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση του να αφορά ακόμη περισσότερες υποθέσεις.

Χαρακτηριστικό της δράσης του είναι περιστατικό στο Περιστέρι, όπου μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 άτομα για το ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποσπώντας συνολικά πάνω από 22.000 ευρώ σε προκαταβολές.

