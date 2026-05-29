Ηράκλειο - εστίαση: Φουρτούνες στον κλάδο με φόντο τα τέλη και την απουσία στήριξης

Διευρυμένη δυσαρέσκεια καταγράφεται στον κλάδο της εστίασης στο Ηράκλειο εν όψει της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς οι εκπρόσωποι του αξιολογούν ότι δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόδοση σε σχέση με τις υψηλές χρεώσεις που καλείται να καταβάλλει.

Η κατάσταση στον κλάδο της εστίασης είναι κυριολεκτικά ασφυκτική, καθώς οι επιχειρηματίες από τη μία σηκώνουν το βάρος το υψηλό λειτουργικό κόστος και της ακρίβειας που είναι ασυγκράτητη και από την άλλη πλευρά δεν είναι ικανοποιημένοι από την εισπραξιμότητα των καταστημάτων τους καθώς όπως υποστηρίζουν μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει η τουριστική περίοδος για να τονώσει τη λειτουργία της αγοράς. '

Τα δεδομένα αυτά φαίνεται ότι έχουν βαρύνει το κλίμα εν όψει της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων για τα οποία οι καταστηματάρχες εκφράζουν δυσφορία και αγανάκτηση αφού αξιολογούν ότι βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας και παράλληλα υποστηρίζουν ότι τα χρήματα που πληρώνουν δεν ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου.

Ειδικότερα οι καταστηματάρχες τη εστίασης εμφανίζονται δυσαρεστημένοι καταρχήν με το ζήτημα της καθαριότητας που δε λέει να ορθοποδήσει, όπως επίσης με τον οδοφωτισμό που καταγράφει σοβαρά προβλήματα ενώ όπως τονίζουν στο ίδιο επίπεδο τοποθετούν και το άλυτο πρόβλημα της στάθμευσης.

Μάλιστα όπως υποστηρίζουν, η έλλειψη χώρων στάθμευσης ειδικά στο κέντρο της πόλης δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο την κάθοδο των πολιτών αλλά αποθαρρύνει και τους εργαζόμενους αφού δεν μπορούν καθημερινά να δαπανούν μεγάλα ποσά από το μισθό τους για να σταθμεύουν σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι άνθρωποι του κλάδου της εστίασης είναι ότι ο χώρος που εκπροσωπούν θα πρέπει να στηριχθεί μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν και όχι να βυθίζεται στα προβλήματα, καθώς είναι βασικός τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας, προνομιακό πεδίο προβολής ανάδειξης και προώθησης των τοπικών κρητικών προϊόντων.

