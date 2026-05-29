Αρναούτογλου: "Έπασχα από ανηδονία. Με λυπάμαι"

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε στο συνέδριο «Ηγεσία και Εργασία» και μίλησε για την επιτυχία, την ευτυχία αλλά και τις επιλογές της ζωής του.

«Δεν ξέρω τι σημαίνει ευτυχία. Ούτε πώς ξεκουράζεσαι. Δουλεύω από 13 ετών και είμαι… δυστυχισμένος. Με λυπάμαι, εύχομαι ο θεός να με βοηθήσει να βρω τον δρόμο της ευτυχίας. Έπασχα από ανηδονία. Ήθελα να κατακτήσω κάτι και μόλις το κατακτούσα, το βαριόμουν. Ζούσα για να πάρα δίπλωμα αυτοκινήτου και μόλις το πήρα είπα “αυτό ήταν;”. Δεν απολάμβανα ποτέ την επιτυχία», είπε ο παρουσιαστής.

«Μου αρέσει πάρα πολύ να με βλέπουν μετά από χρόνια συνεργάτες μου και μου υπενθυμίζουν πόσο ωραία χρόνια ζήσαμε. Υπάρχουν και κάποιοι που τους έχω στενοχωρήσει και δεν χαίρονται που με βλέπουν. Θα άλλαζα πολλά αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα να μην στεναχωρήσω ανθρώπους που στεναχώρησα, πιστεύοντας ότι εκείνη την στιγμή έκανε τη σωστή κίνηση. Δεν θα ήθελα στο μέλλον να με βλέπουν στον δρόμο και να με μουτζώνουν», πρόσθεσε.

