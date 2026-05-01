Βίσση: Ραγίζει καρδιές το μήνυμά της στον Τραϊανό Δέλλα

Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη γυναίκα του, Γωγώ Μαστροκώστα, μ' ένα συγκινητικό μήνυμα. Κάτω από την ανάρτησή του έσπευσαν να αφήσουν μηνύματα συμπαράστασης φίλοι, συνεργάτες αλλά και άνθρωποι από τον χώρο της showbiz και του αθλητισμού. Ανάμεσα στα μηνύματα που ξεχώρισαν ήταν και αυτό της Άννας Βίσση.

Η τραγουδίστρια θέλησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς τον Τραϊανό Δέλλα με λόγια γεμάτα συναίσθημα.

«Σου εύχομαι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις ακόμα και στην απουσία της να τη νιώθεις στο πλευρό σου για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

