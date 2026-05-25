Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά την Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό και "έφυγε" από τη ζωή στα 55 της χρόνια, νικημένη από τον καρκίνο.

Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, μέσα από μία ανάρτησή είπε το δικό του αντίο στη γυναίκα της ζωής του με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη αλλά και ανείπωτο πόνο για την απώλεια.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά!», έγραψε χαρακτηριστικά.

