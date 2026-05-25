Τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: ΙΧ αναποδογύρισε μετά από σφοδρή πρόσκρουση στο στηθαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, στο 183,5 χλμ της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στην αρχή σχεδόν της ευθείας πριν τα Καμένα Βούρλα. Κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη στο πλάι και στη συνέχεια να αναποδογυρίσει στη μέση του δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όχημα της Πυροσβεστικής και πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Έγινε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για την αξιολόγηση της κατάστασής του, ενώ οδική βοήθεια ανέλαβε την απομάκρυνση του οχήματος από την εθνική οδό για την πλήρη αποκατάσταση τής κυκλοφορίας η οποία διεξαγόταν από μια λωρίδα.

